Američki trgovinski deficit smanjen za 3,4 odsto
Politika pre 54 minuta
Trgovinski deficit Sjedinjenih Američkih Država u robnoj razmeni smanjen je u aprilu za 3,4 odsto i iznosio je 82,4 milijarde dolara, objavilo je danas američko Ministarstvo trgovine. Do toga je došlo zahvaljujući snažnom rastu izvoza koji je nadmašio povećanje uvoza, prenosi Rojters. Prema podacima Ministarstva trgovine, izvoz robe povećan je za 8,5 milijardi dolara, na 219,7 milijardi dolara, dok je uvoz porastao za 5,6 milijardi dolara i dostigao 302,1 milijardu