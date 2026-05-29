Francuska: rast antiverskih incidenata širom zemlje

Najviše incidenata usmereno protiv hrišćana i muslimana, antisemitizam i dalje na visokom nivou

Ministar unutrašnjih poslova Francuske Loran Nunjez izjavio je danas da je u Francuskoj prisutan porast antiverske mržnje koja pogađa sve verske zajednice, navedeno je u godišnjem izveštaju o antiverskim insidentima francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova. U izveštaju stoji da je broj antiverskih dela u Francuskoj ostao na visokom nivou tokom 2025. godine, uz posebno izražen rast napada usmerenih protiv hrišćana i muslimana, prenosi Figaro. Ministarstvo je još