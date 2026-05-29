Kuba: Raste rizik od američke vojne agresije

Zamenica šefa diplomatije tvrdi da SAD „izmišljaju pretekste“ i pojačavaju pritisak na ostrvo kroz sankcije i političke optužbe

Zamenica kubanskog ministra spoljnih poslova Hosefina Vidal izjavila je danas u parlamentu u Havani da se rizik od američke vojne agresije na Kubu povećava, javlja Rojters. Vidal je optužila Sjedinjene Američke Države da „izmišljaju pretekste" kako bi prikazale Kubu kao pretnju nacionalnoj bezbednosti SAD i time opravdale moguće agresivne poteze. „Svakoga dana opasnost od vojne agresije protiv Kube raste", rekla je ona. Prema njenim rečima, administracija američkog