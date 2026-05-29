Nož u srce Rusiji: Ukrajinci brutalno napali, Kijev tvrdi da su "Alfe" nanele Rusima veliku ranu

Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) tvrdi da su specijalisti njenog Centra za specijalne operacije "Alfa" pogodili stratešku naftnu pumpnu stanicu u ruskoj Jaroslavskoj oblasti i gasni terminal luke Temrjuk u ruskom Krasnodarskom kraju.

U saopštenju se navodi da su se nakon ukrajinskog napada zapalila tri rezervoara sa sirovom naftom, kao i da je požarom zahvaćena površina od više od 5.000 kvadratnih metara u rafineriji nafte "Jaroslavlj-3" koji je deo glavnog baltičkog cevovodnog sistema (BTS-1), preneo je Ukrinform. Ističe se da je kao rezultat napada na gasni terminal luke Temrjuk izbio požar na teritoriji kompanije "Maktren-nafta". U saopštenju se navodi da su takve specijalne operacije od