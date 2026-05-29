Na današnji dan: Ubijen Mihailo Obrenović, Edmund Hilari i Tenzing Norgaj prvi se popeli na Mont Everest

Donosimo vam pregled najznačajnijih događaja kod nas i u svetu na dan 29. maj.

1167 - Vojska udruženih italijanskih gradova Lombardijske lige porazila je u bici kod Lenjana trupe nemačkog cara Fridriha I Barbarose. 1453 - Nakon duge opsade Turci su osvojili Konstantinopolj (Carigrad) i ubili cara Konstantina XI Paleologa. 1500 - Portugalski moreplovac Bartolomeo Dijas, koji je otkrio Rt Dobre Nade, utopio se u brodolomu na olujnom moru. 1839 - Uspostavljeni su diplomatski odnosi Srbije i Velike Britanije. 1868 - U Topčideru, kod Beograda,