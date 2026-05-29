Dron pogodio zgradu u Rumuniji, Bukurešt okrivio Moskvu; Putin: Moguće da je ukrajinski dron skrenuo s kursa

Rat u Ukrajini – 1.556. dan. Dve osobe lakše su povređene nakon što je dron pogodio stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu. Bukurešt je za incident okrivio Moskvu. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da veruje da je incident najverovatnije povezan sa ukrajinskim dronom koji je skrenuo sa kursa, kao i da je Moskva spremna da sprovede objektivnu istragu o padu tog drona, ako joj rumunske vlasti predaju podatke.

Predsednik Dan: Dron koji je pao u Rumuniju prethodno pogođen na nebu iznad Ukrajine Rumunski predsednik Nikušor Dan izjavio je da je ruski dron koji se srušio na višespratnicu u rumunskom gradu Galacu prethodno iznad Ukrajine pogodila protivvazdušna odbrana te zemlje, nakon čega je promenio putanju leta. "Sinoć smo imali ozbiljan incident u kojem su povređena dva rumunska državljanina i puna odgovornost je na Rusiji", rekao je Dan, koji je najavio niz snažnih