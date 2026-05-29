Kalas: Dinamika rata menja se u korist Ukrajine; Kremlj: Očekujemo posetu Vitkofa i Kušnera

Rat u Ukrajini – 1.556. dan. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da se dinamika rata menja u korist Ukrajine i poručila da EU nikada neće biti neutralni posrednik u pregovorima. Sa druge strane, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija očekuje dolazak specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera Džareda Kušnera u posetu Moskvi.

Dron pogodio zgradu u Rumuniji, dve osobe lakše povređene Dron se jutros srušio na stambenu zgradu u gradu Galac u Rumuniji nakon čega je usledila eksplozija i požar u stanu koji se nalazi na 10. spratu zgrade. Dve osobe su lakše povređene i prebačene u bolnicu, prenosi rumunski portal Digi24. Pre udara, izdata je poruka upozorenja stanovništvu za gradova Braila, Tulča i Galac, a dva rumunska aviona F-16 su poletela. "Piloti aviona su imali ovlašćenje da dejstvuju