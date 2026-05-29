Lančani sudar na auto-putu kod Dobanovaca – povređene tri osobe, među kojima je i dete

RTS pre 2 sata
U lančanom sudaru kamiona, autobusa i putničkog automobila kod petlje Dobanovci povređene su tri osobe, među kojima i jedno dete koje je prevezeno u Institut za majku i dete. Odrasle osobe koje su povređene prebačene su u Urgentni centar. Zastoji i gužve na tom delu auto-puta.

Oko 10.30 u saobraćajnoj nezgodi na deonici auto-puta pre Dobanovačke petlje, iz smera Zagreba, autobus je probio zaštitnu ogradu i završio van kolovoza. U lančanom sudaru učestvovali su kamion, autobus i putnički automobil. Prema nezvaničnim informacijama povređene su tri osobe, među kojima je i dete. Povređeno dete prevezeno je u Institut za majku i dete, dok su dve odrasle osobe transportovane u Urgentni centar. Za sada nije poznat stepen njihovih povreda. Zbog
