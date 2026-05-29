Vasiljević na Odboru potvrdio da se srušio trenažni helikopter, istražuje se uzrok

Direktor policije Dragan Vasiljević potvrdio je na sednici skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove da se pre nekoliko dana srušio jedan helikopter MUP-a Srbije i naveo da su povređena dva pilota, ali da nemaju ozbiljnije povrede i nalaze se kod kuće.

Vasiljević je rekao i da je do incidenta došlo prilikom prizemljenja helikoptera. "Ja mogu da kažem zarad istine, da se na jednom trenažnom letu i trenažnoj obuci, prilikom prizemljenja, helikopter, ako ćemo da prihvatimo reč pao, nije pao, tu se srušio. Tehnička pitanja, da li nisu ili jesu. Videćemo šta se desilo", rekao je Vasiljević. On je rekao i da piloti nisu zadobili ozbiljnije povrede. "Kod kuće su, nisu ni na bolničkom lečenju. A videćemo šta je uzrok,