Vatrena kugla progutala lansirnu rampu u eksploziji rakete na Floridi, veliki udarac za kompaniju Džefa Bezosa

Raketa „nju glen“ kompanije „Blu oridžin“ eksplodirala je u četvrtak uveče na lansirnoj rampi u bazi Kejp Kanaveral, što predstavlja veliki udarac za kompaniju koju je osnovao Džef Bezos.

Ogromna vatrena kugla od eksplozije progutala je lansirnu rampu kasno sinoć, dok su se motori, kako se čini, palili za predlansirni test poznat kao „statičko paljenje“. „Nju glen“ je trebalo da lansira seriju satelita za još jedan Bezosov projekat, „Amazon leo“, već u četvrtak, 4. juna. „Svo osoblje je bezbedno i svi su na broju. Još je prerano da znamo uzrok, ali već radimo na tome da ga utvrdimo. Veoma težak dan, ali obnovićemo sve što treba i vratićemo se