Đoković protiv Fonseke za osminu finala Rolan Garosa

PARIZ - Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 15.30 časova protiv Brazilca Žoaa Fonseke u trećem kolu Rolan Garosa, saopštili su organizatori takmičenja.

Program na stadionu "Filip Šatrije" počinje u 11 časova kada će na teren izaći Iga Švjontek i Magda Linet, a zatim će igrati Mira Andrejeva i Marije Buzukova. Kako se navodi, meč između Đokovića i Fonseke neće početi pre 15.30 sati. Srpski i brazilski teniser će u Parizu odigrati prvi međusobni duel. Đoković je četvrti teniser sveta, dok je Fonseka 30. na ATP listi.