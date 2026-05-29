Stamenkovski: Sledeće godine početak izgradnje Memorijalnog centra u Dubokoj dolini

SURDULICA - Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je da je planirano da sledeće godine u Surdulici počne izgradnja Memorjalnog centra posvećenog stradalima u Dubokoj dolini u Prvom svetskom ratu.

Đurđević Stamenkovski rekla je da će ove godine prostor Duboke doline, koja je bila stratište u Prvom svetskom ratu, biti uređen i obeležen tablama i drugim sadržajima. ''Naše ministarstvo je već opredelilo sredstva i u saradnji sa predstavnicima lokalne samouprave i sa eparhijom Vranjskom ove godine prvi put ćemo na adekvatan način obeležiti to mesto. Predsedništvo je preuzelo brigu kako bi pripremilo sve propise i korake koji su zakonom predviđeni, kako bismo na