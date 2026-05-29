UKRAJINSKA KRIZA: Dron pogodio stambenu zgradu u Rumuniji; - Putin: Situacija na frontu govori da se sukob bliži kraju

BEOGRAD - Rat u Ukrajini – 1.556. dan. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas izjavila je da se dinamika rata menja u korist Ukrajine i poručila da EU nikada neće biti neutralni posrednik u pregovorima. Sa druge strane, portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija očekuje dolazak specijalnog izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera Džareda Kušnera u posetu Moskvi.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, tokom zvanične posete Švedskoj, izjavio je da se ruski napadi zasad ne mogu zaustaviti diplomatijom, istakvši da je Ukrajini hitno potrebna američka pomoć u vezi sa protivvazdušnom odbranom. Vlada Švedske istovremeno je odobrila prodaju 20 švedskih borbenih aviona "gripen" putem mehanizma EU za kreditnu podršku Ukrajini, izjavio je švedski premijer Ulf Kristerson, koji je dodao da će njegova zemlja donirati Kijevu još 16