Hrvatski robni izvoz lani 25, a uvoz 45 milijardi eura

ZAGREB - Vrijednost hrvatskog robnog izvoza u 2025. godini iznosila je 25 milijardi eura, oko milijardu eura ili pet posto više nego godinu dana prije, dok je uvoz iznosio 45 milijardi eura, što je rast za otprilike dvije milijarde eura ili šest posto, pokazuju konačni podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u petak.

Deficit robne razmjene s inozemstvom iznosio je oko 20 milijardi eura te se u odnosu na 2024. povećao za oko šest posto, odnosno za oko milijardu eura. Pokrivenost uvoza izvozom u 2025. iznosila je oko 56 posto, jednako kao i u 2024. godini. Iz DZS-a napominju kako prerađivačka industrija ima najveći utjecaj na porast izvoza i uvoza. Naime, u ukupnom izvozu u 2025. prerađivačka industrija imala je udio od oko 86 posto i u odnosu na 2024. ostvarila je porast izvoza