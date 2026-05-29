Đoković kao Siner: Od 2:0 do poraza u petočasovnoj drami

Novak Đoković nije uspeo da se domogne četvrtog kola Rolan Garosa.

Brazilac Žoao Fonseka eliminisao je 39-godišnjeg velikana, a konačan rezultat posle skoro pet časova igre na stadionu "Filip Šatrije" je 4:6, 4:6, 6:3, 7:5, 7:5. Đoković, poslednji preostali osvajač bilo kog gren slema na ovom turniru, apsolutno je dominirao na početku ovog duela. Duplim brejkom stigao je do 5:1, ali se skoro dve decenije mlađi rival „trgao“ i vezao tri gema. „Generalno gledano, dobar set Đokovića. Iako je Fonseka dosta grešio u početku, posle se