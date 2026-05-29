Džons: "Nikad nisam video takvog Penjaroju, FMP je zasluženo pobedio"

Košarkaš Partizana Karlik Džons duboko je analizirao današnji poraz od FMP-a u polufinalu KLS-a u Nišu, ističući da je tim iz Železnika zasluženo slavio u utakmici gde su se crno-beli kasno probudili.

Iako je projektovano bilo da Partizan u nedelju uveče brani titulu stečenu 12 meseci ranije u Subotici, FMP je podvigom u "Čairu" izborio duel koji će rešavati naslov šampiona. Prema Džonsovoj oceni, igra Partizana nije bila loša, ali je FMP zasluženo prošao. "Težak poraz. Smatram da smo igrali dobro danas. Pokušali smo da se vratimo u igru, ali bilo je kasno. Bili su agresivno i igrali su jako. Zasluženo su slavili. Pokušali smo da preokrenemo rezultat, ali