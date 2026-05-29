Istorija: Posle Partizana poražena iz Zvezda – Spartak i FMP u finalu

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su u polufinalu Košarkaške lige Srbije od Spartaka iz Subotice rezultatom 90:89 (24:22, 22:25, 21:23, 23:19).

Od početka su košarkaši Crvene zvezde imali problema da se nametnu protiv Spartaka, a Subotičani su koristili svaku priliku da kazne crveno-bele. Na kraju prve deonice vodili su rezultatom 24:22. Rasplamsala se borba i u nastavku, a za nijansu je bila bolja Zvezda koja je na poluvreme otišla sa pola koša prednosti. Spartak se nije predao ni u nastavku i nikako crveno-beli nisu mogli da se odlepe. U poslednjoj deonici tim iz Subotice ponovo je stigao do prednosti.