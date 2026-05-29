Osmaci danas završavaju sa nastavom, završni ispiti od 15. do 17. juna

Za učenike osmog razreda danas je poslednji nastavni dan u ovoj školskoj godini,a završni ispit biće održan od 15. do 17. juna.

Test iz srpskog jezika održaće se 15. juna, test iz matematike 16. jun., a 17. juna učenici će polagati test iz jednog od pet ponuđenih predmeta, a mogu da biraju između biologije, geografije, istorije, fizike ili hemije. Preliminarni rezultati završnog ispita biće objavljeni 19. juna. Кonačni rezultati biće poznati 22. juna, dok će 23. i 24. juna budući srednjoškolci popunjavati liste želja za upis. Raspored učenika po srednjim školama biće objavljen 29. juna,