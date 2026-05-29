[POSLEDNJA VEST] Udes helikoptera Helikopterske jedinice MUP-a: Tvrđe sletanje Gazele nakon tehničkog kvara, posada nepovređena…

Na današnjoj sednici skupštinskog Odbora za odbranu i unutrašnje poslove objavljena je informacija da je helikopter Helikopterske jedinice MUP-a doživeo udes i da je tom prilikom dvoje ljudi povređeno.

Kako Tango Six saznaje, u pitanju je Gazela registarske oznake YU-HCS i, prema našim informacijama iz više izvora, posada nije povređena, niti zadržana na bolničkom ili kućnom lečenju. Prema našim saznanjima, sve nadležne vazduhoplovne i državne instirucije bile su obaveštene odmah nakon udesa koji se dogodio u utorak. Informaciju je prvi izneo predsednik stranke Srbija centar (SRCE) Zdravko Ponoš rekavši da „vrh policije krije od javnosti da je tokom trenažnog