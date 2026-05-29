Ako živite u ovom delu Beograda, zatvorite prozore, pčelari oprez: Gradska čistoća će danas prskati komarce

Ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP Gradska čistoća Beograd vršiće danas suzbijanje odraslih jedinki komaraca na javnim površinama na teritoriji Beograda, uređajima sa zemlje i vode, u periodu između 16.30 i 22 časa, saopšteno je iz ovog preduzeća.

Suzbnijanje će se vršiti tretmanima termalnog i hladnog zamagljivanja na sledećim lokalitetima: Gročanska Ada - Obala Dunava Grocka – Brestovik, Obala Dunava od Grocke ka Vinči, Grocka uz Dunav, Brestovik, Nasip od Pančevačkog mosta ka Crvenki, Jojkićev Dunavac, Crvenka, groblje Mali Zbeg, BSK Borča, Kanali uz Vizelj i Put Stara Borča - Crvenka, Nasip od Pančevačkog mosta ka Malom Raju, Mali Raj, Azilantski centar i Katin kanal, Kovilovo, Jabučki i Glogonjski Rit,