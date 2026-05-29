Jak zemljotres u ponoć pogodio BiH: Osetio se i u Hrvatskoj

Zemljotres magnitude 3.6 stepeni Rihtera zabeležen je u petak, 29. maja 2026 u ponoć, na području Bosne i Hercegovine.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.8867 i dužine 18.3253, devet kilometara od Bileće. Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju. "Jak udar", "Fino se osetio", "Kratko,zatreslo fino", samo su