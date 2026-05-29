Jutros u ovom mestu samo 3°C: Evo da li nas uskoro očekuje toplotni talas i temperature preko 30

Vedra noć dovela je do toga da i jutro bude hladno, a minimalna temperatura u Sjenici spustila se na samo 3°C, a u Požegi na 5°C.

Vrlo sveže je bilo i u ostalim delovima Srbije, a temperatura se u mnogim delovima spstila ispod 10°C. Već sada je malo toplije, ali i dalje uz sveže jutro i temperature od 7 do 14 stepeni, u Beogradu do 15°C. Pred nama je sunčan i ugodno topao dan. Maksimalna temperatura biće od 22 do 26 stepeni, u Beogradu do 24. Za vikend toplije, maksimalna temperatura od 25 do 30 stepeni. Slične temperature očekuju se i početkom juna i uglavnom neće preći 30°C. Podsetimo, kraj