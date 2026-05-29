Ključni izazov monetarne politike je očuvanje kredibiliteta centralnih banaka

Predsednica Evropske centralne banke Kristin Lagard poručila je danas da je ključni izazov savremene monetarne politike očuvanje kredibiliteta i nezavisnosti centralnih banaka u uslovima pojačanih ekonomskih i političkih pritisaka.

Govoreći na 28. sastanku guvernera frankofonih centralnih banaka u Pnom Penu, glavnom gradu Kambodže, Lagard je istakla da se svet nalazi u fazi u kojoj su sve češći šokovi ponude, dok istovremeno rastu fiskalni pritisci zbog odbrane, klimatske i digitalne tranzicije, kao i starenja stanovništva, objavljeno je na sajtu ECB-a. U takvom okruženju, kako je navela, monetarna politika je sve češće suočena sa teškim kompromisima između inflacije i rasta. Lagard je