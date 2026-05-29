Pitali smo Chat gpt kakav će biti ishod meča Đoković - Fonseka: Ovaj rezultat očekuje veštačka inteligencija

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, nastavlja Rolan Garos i svoj pohod ka istorijskoj 25.

Grend slem tituli. Nole je prošao dva teška koraka, a sada ga čeka dosad najteži izazov, 19-godišnji Žoao Fonseka iz Brazila, kojem mnogi predviđaju da bi mogao da postane i budući teniser broj 1. Njihov meč je zakazan kao treći na Filip Šatrije stadionu i neće početi pre 15.30. Ovo je njihov prvi duel ikada, a zanimljivo je da je Đoković i pre Fonseke igrao dva meča sa Francuzima sa kojima se sastao prvi put u karijeri, Đovanijem Mpešijem Perikarom i Valentanom