Premijer Šarif najavio: "Pakistan će kao bratska susedna zemlja uvek stajati uz Iran"

Telegraf pre 10 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Premijer Šarif najavio: "Pakistan će kao bratska susedna zemlja uvek stajati uz Iran"

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif je nakon razgovora sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom izjavio da će Pakistan kao "bratska, susedna zemlja", uvek stajati uz Iran i da obe zemlje čeka velika budućnost, kada se u regionu ponovo uspostavi mir.

Prema saopštenju Šarifa objavljenom na društvenoj mreži X, Pezeškijan je izrazio duboku zahvalnost Šarifu i pakistanskom feldmaršalu Sajedu Asimu Muniru na važnoj ulozi Pakistana u naporima za postizanje mirovnog sporazuma, dodajući da su i druge zemlje poput Saudijske Arabije, Katara i Turske takođe uključene. Takođe je rekao da je ponovio "nepokolebljivu solidarnost Pakistana sa bratskim narodom Irana zbog tragičnog gubitka dragocenih života tokom trenutne krize
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Džej Di Vens otvorio dušu i dao bizarnu izjavu: "Stalno se pitam da li smo postupili ispravno kada smo ušli u rat sa Iranom"

Džej Di Vens otvorio dušu i dao bizarnu izjavu: "Stalno se pitam da li smo postupili ispravno kada smo ušli u rat sa Iranom"

Kurir pre 1 sat
SAD uvele nove sankcije Iranu

SAD uvele nove sankcije Iranu

Politika pre 1 sat
Volstrit obara rekorde dok profiti američkih kompanija rastu, nafta na klackalici

Volstrit obara rekorde dok profiti američkih kompanija rastu, nafta na klackalici

Danas pre 3 sata
Vazduhoplov: Baloni nad kanjonom

Vazduhoplov: Baloni nad kanjonom

Radar pre 4 sati
Iran presreo dron u blizini nuklearne elektrane Bušer

Iran presreo dron u blizini nuklearne elektrane Bušer

Politika pre 3 sata
Evropske berze u crvenom, investitori oprezni prema mogućnosti produženja primirja SAD-Iran

Evropske berze u crvenom, investitori oprezni prema mogućnosti produženja primirja SAD-Iran

Danas pre 6 sati
Aksios: Postignut nacrt sporazuma, čeka se Tramp; Tasnim: Ništa nije dogovoreno

Aksios: Postignut nacrt sporazuma, čeka se Tramp; Tasnim: Ništa nije dogovoreno

RTS pre 1 dan

Ključne reči

IranPakistanKatarTurska

Najnovije vesti »

Veliki pad proizvodnje struje i uglja u Federaciji BiH: Izjednačile se hitro i termoelektrane

Veliki pad proizvodnje struje i uglja u Federaciji BiH: Izjednačile se hitro i termoelektrane

Kurir pre 11 minuta
Premijer Šarif najavio: "Pakistan će kao bratska susedna zemlja uvek stajati uz Iran"

Premijer Šarif najavio: "Pakistan će kao bratska susedna zemlja uvek stajati uz Iran"

Telegraf pre 10 minuta
Učenici osmog razreda završavaju nastavu, završni ispiti od 15. do 17. juna

Učenici osmog razreda završavaju nastavu, završni ispiti od 15. do 17. juna

RTV pre 1 sat
Džej Di Vens otvorio dušu i dao bizarnu izjavu: "Stalno se pitam da li smo postupili ispravno kada smo ušli u rat sa Iranom"

Džej Di Vens otvorio dušu i dao bizarnu izjavu: "Stalno se pitam da li smo postupili ispravno kada smo ušli u rat sa Iranom"

Kurir pre 1 sat
Drama dobila srećan kraj! Iskusni selektor ipak produžio ugovor!

Drama dobila srećan kraj! Iskusni selektor ipak produžio ugovor!

Kurir pre 51 minuta