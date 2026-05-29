Premijer Šarif najavio: "Pakistan će kao bratska susedna zemlja uvek stajati uz Iran"

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif je nakon razgovora sa iranskim predsednikom Masudom Pezeškijanom izjavio da će Pakistan kao "bratska, susedna zemlja", uvek stajati uz Iran i da obe zemlje čeka velika budućnost, kada se u regionu ponovo uspostavi mir.

Prema saopštenju Šarifa objavljenom na društvenoj mreži X, Pezeškijan je izrazio duboku zahvalnost Šarifu i pakistanskom feldmaršalu Sajedu Asimu Muniru na važnoj ulozi Pakistana u naporima za postizanje mirovnog sporazuma, dodajući da su i druge zemlje poput Saudijske Arabije, Katara i Turske takođe uključene. Takođe je rekao da je ponovio "nepokolebljivu solidarnost Pakistana sa bratskim narodom Irana zbog tragičnog gubitka dragocenih života tokom trenutne krize