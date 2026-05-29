Velika tragedija kod Sremske Mitrovice! Maturant (18) stradao u prevrtanju automobila

Teška saobraćajna nesreća dogodila se noćas posle ponoći u Fruškogorskoj ulici u Martincima kod Sremske Mitrovice, kada je život izgubio osamnaestogodišnji O.

D, potvrđeno je iz Hitne pomoći. Prema dosadašnjim informacijama, nesreća se dogodila kada je automobil marke "Ford" iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa puta, prešao preko ćuprije i završio prevrnut u kanalu. U vozilu su se nalazili N. M. (22), B. R. (23) i O. D. (18). Nažalost, mladić je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta, dok su druge dve osobe povređene i prevezene na dalje lečenje. Na mestu nesreće intervenisali su policija, ekipe Hitne pomoći i