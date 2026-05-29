"Nakon Premijer lige, želimo i ovaj trofej!" Mikel Arteta pred finale Lige šampiona Arsenal - PSŽ

Fudbaleri Arsenala i PSŽ-a odigraće finale Lige šampiona u subotu od 18 časova. Na konferenciji za medije pred ovaj susret govorio je trener "tobdžija" Mikel Arteta.

FOTO: Tanjug/AP/Ian Walton Znaju cilj - oduzeti trofej parižanima. - Protivnik brani trofej, oni su šampioni i to su zaslužili prošle sezone. Ali mi smo ovde da im ga oduzmemo. Pripreme su bile odlične i veoma pozitivne. Tu smo jer smo zaslužili da budemo ovde, a sutra moramo zaslužiti i da osvojimo trofej. Osvrnuo se i na prošlosezonski dvomeč sa Pari Sen Žermenom: - Kada sam ponovo gledao te utakmice iz prošle sezone, bio sam zadovoljan onim što smo prikazali.