Nazire li se kraj pregovorima? Američki potpredsednik otkrio nove detalje o postizanju mira na Bliskom istoku

POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da su Vašington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma, ali da pregovori još traju i da nije izvesno kada bi američki predsednik Donald Tramp mogao da potpiše memorandum o razumevanju.

foto: Michele Ursi / Alamy / Profimedia - Još nismo stigli do toga, ali smo veoma blizu i nastavićemo da radimo na tome - rekao je Vens novinarima komentarišući pregovore sa Iranom. On je, kako prenosi CBS News, naveo da su dve strane ostvarile "veliki napredak", ali da još postoje nesuglasice oko pojedinih formulacija u tekstu mogućeg sporazuma. - Teško je reći tačno kada, ili da li će predsednik potpisati memorandum o razumevanju. Još usaglašavamo pojedine