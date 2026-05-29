Pendrek, kafica: Zašto nas nove scene nasilja posle Slavije nisu uznemirile

Kad su slike nasilja počele da pristižu preko mreža, sedeli smo na klupici u parku, jer su sve bašte kafića bile pune, i čekali da taj džumbus prođe. Coktali smo i uzdisali, ali nismo bili suštinski uznemireni

Prošlog vikenda desila se još jedna Slavija. Veličanstven i miran protest na kome je, kako kaže Arhiv javnih skupova, bilo između 180.000 i 190.000 ljudi. Okupljali smo se skoro ceo dan, na različitim punktovima, šarali majice sloganom „Studenti pobeđuju“, gledali se u prolazu i osmehom tražili solidarnost i utehu jedni u drugima. U ogromnoj masi na Slaviji bili smo veoma ljubazni, pazili da ne probijamo granice ličnog prostora i da se uljudno izvinimo ako nekog u