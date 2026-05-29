Osmaci danas završavaju nastavu, mala matura od 15. do 17. juna

BEOGRAD – Učenici osmog razreda danas završavaju školsku godinu, a završni ispiti održavaju se 15, 16. i 17. juna, predviđeno je kalendarom obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole.

Prema Planu upisa, u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, navode iz Ministarstva prosvete, završava oko 64.400 osmaka. Završni ispit iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, učenici osmog razreda polagaće 15. juna od 9 do 11 časova, a narednog dana u isto vreme polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije,