Radovi na sanaciji kvara na vodosistemu Rzav završeni

POŽEGA – Radovi na sanaciji novog kvara na magistralnom cevovodu u mestu Gorobilje, na vodosistemu Rzav, su završeni.

Zamenik gradonačelnika Čačka Vladan Milić izjavio je za RTS da su radovi okončani tokom noći i da je odmah nakon toga počelo punjenje sistema. Kako je naveo, punjenje sistema je u toku i odvija se postepeno kako bi se izjednačili pritisci u mreži. Milić je rekao da se nada da će do kraja dana voda da stigne do potrošača. U svim opštinama, koje su imaju problem sa vodosnabdevanjem postavljene su cisterne sa pijaćom vodom, uz pomoć Vojske Srbije i okolnih gradova.