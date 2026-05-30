Italijanu novi RG maraton; Kraj sna za francuskog tinejdžera

Mateo Arnaldi nastavio je seriju pobeda Italijana na Rolan Garosu.

Trenutno 104. igrač sveta je sa 3-2 u setovima savladao Belgijanca Rafaela Kolinjona – 6:4, 6:7 (5), 5:7, 6:4, 7:6 (4). Kolinjon, koji je u prethodnoj rundi eliminisao Bena Šeltona, nije uspeo da ponovi takvu partiju. Mada, bio je ovo još jedan maratonski okršaj, koji je trajao više od pet sati. Kolinjon je u 10. gemu odlučujućeg seta spasao meč loptu, ali je pao u super taj-brejku. Arnaldija u narednoj rundi čeka okršaj sa boljim iz duela Farija – Tijafo. Nade