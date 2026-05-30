Odigran treći najduži meč na RG - Sinerov "dželat" od čelika!

Argentinac Huan Manuel Serundolo pobedio je Španca Martina Landalusea 3:2 i plasirao se u četvrto kolo Rolan Garosa.

Po setovima - 6:4, 6:7, 7:6, 6:7 i 7:6 (10:8). Svaki set trajao je preko sat vremena, na kraju meč je završen posle šest sati i tri minuta i ostaće upisan kao treći najduži u istoriji Rolan Garosa! I tek je treći meč na pariskoj šljaci koji je igran preko šest sati. Duel Fabrisa Santoroa i Arnoa Klemana (šest sati i 33 minuta) i dalje je najduži ikad na Rolan Garosu, dok su drugi najduži odigrali Aleks Koreča i Ernan Gumi (šest sati i pet minuta). Argentinac, koji