Rusi zapretili brutalnom osvetom; Novi Černobilj?

Zamenik predsednika Saveta za bezbednost Rusije Dmitrij Medvedev napisao je na platformi Maks, povodom napada ukrajinskog drona na turbinu nuklearne elektrane u Zaporožju, da bi uništenje turbine ili reaktora te nuklearke dovelo do "novog Černobilja".

Medvedev je izjavio danas da bi mogući ruski odgovor u slučaju uništenja Zaporoške nuklearne elektrane bio simetričan udar na ukrajinske nuklearne elektrane ili nuklearke zemalja članica NATO-a koje su uključene u sukob u Ukrajini. Generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov je ranije danas saopštio da je ukrajinski borbeni dron udario u turbinsku zgradu bloka 6 nuklearke Zaporožje i eksplodirao. U međuvremenu, pres služba elektrane je saopštila da u incidentu nije