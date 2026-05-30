Vučić: "Pregovaramo sa kompanijom koja treba da zaposli 3.000 ljudi"

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas se nakon njegove posete Kini pregovara o velikoj investiciji sa jednom kompanijom koja treba da zaposli 3.000 ljudi i najavio da će sve oko toga biti poznato tokom juna.

"Mi smo radili velike stvari oko Kine i uskoro ćete moći da vidite to. I ljudi će u Srbiji biti srećni. Nismo vam čak ni rekli, mi pregovaramo sa jednom kompanijom koja treba da zaposli 3.000 ljudi. Tako da, ako to uspemo da završimo a znaćemo sve u junu, onda će to biti velika, velika investicija i velika sreća za nas", rekao je Vučić za TV Informer. Na pitanje da li će stvarno početi uskoro proizvodnja humanoidnih robota u fabrici u Šapcu, Vučić je potvrdio