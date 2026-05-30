BBC vesti na srpskom

Bele čiope: Bilbord 'Srbija pobeđuje' i ugrožene ptice u Beogradu

BBC News pre 9 minuta

Ptičija vrsta bele čiope pomalo neočekivano dospele su u centar medijske pažnje u Srbiji poslednjih dana maja.

Za to je 'zaslužan' veliki bilbord koji je prekrio celu fasadu Palate Albanija u centru Beograda.

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica u objavi na Fejsbuku zatražilo je uklanjanje bilborda uz obrazloženje da ugrožava brojna gnezda belih čiopa.

„Ova vrsta se gnezdi u kutijama roletni na prozorima pomenute zgrade, tako da je sada roditeljima onemogućen pristup do gnezda i desetine mladunaca već drugi dan, polako ali sigurno, umire od gladi.

„Odrasle jedinke panično udaraju o prozore sa preostalih strana zgrade u pokušaju da nekako dođu do svojih mladunaca", kaže se u saopštenju.

Slučaj nema veze samo sa očuvanjem biološke raznolikosti i ptica, već ima i elemente politike.

Na bilbordu je ispisana poruka „Srbija pobeđuje", što je odgovor vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) na poruke se studenskih skupova i antikorupcijskih protesta koji traju od novembra 2024.

Siniša Mali, ministar finansija u Vladi Srbije, rekao je da će bilbord biti skinut, a predstavnici studentskog pokreta organizuju protest ispred zgrade gde se nalazi bilbord.

Centar Beograda
Fonet

Pored Društva za zaštitu ptica, uklanjanje bilborda zatražili su i predstavnici Biološkog fakulteta.

„Reč je o selici koja se gnezdi u Srbiji, dok ostatak godine provodi u Africi.

„Od 2018. godine gnezdi se u Beogradu, gde je populacija procenjena na 50-100 gnezdećih parova, pri čemu se najveća kolonija nalazi upravo na Palati Albanija", stoji u objavi Biološkog fakulteta na Instagramu.

Dodaje se i da je sezona gnežđenja uveliko u toku i da postavljanje reklamnog platna onemogućava odraslim jedinkama pristup gnezdima i uspešno hranjenje mladunaca, čime je direktno ugrožen opstanak populacije na teritoriji Beograda.

Ministar Mali kaže da ne zna ko je postavio bilbord, ali da će biti „sklonjen, samo da se majstori okupe".

Iz lokalnog odbora SNS-a u opštini gde se nalazi zgrada tvrde da je „organizovano zbrinjavanje i hranjenje mladunaca bele čiope", dok ne bude premešten bilbord.

Šta su bele čiope?

Bela čiopa gnezdi se od planina južne Evrope sve do Himalaja.

Кao i crna čiopa, ona je ptica selica i zimske mesece provodi u južnoj Africi.

Istraživači su otkrili da bele čiope mogu da provode i više meseci u vazduhu, gde se i pare, hrane, piju vodu - spavaju, piše na sajtu Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

Jedina mesto sletanja su gnezda.

Imaju vrlo kratke noge, neprilagođene na hod, završavaju se jakim prstima i oštrim kandžama koje treba da ih drže kada slete blizu gnezda ili na vertikalna mesta.

Mladunci su adaptirani da mogu da izdrže dugo vremena bez hrane – onoliko koliko je njihovim roditeljima vremena potrebno da nađu „vazdušnim planktonom“ bogate prostore.

Njihov metabolizam se u tim slučajevima prilagođava, pa mogu da izdrže bez hrane više dana.

(BBC News, 05.30.2026)

