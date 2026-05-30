Kanađanin priznao krivicu za učešće u samoubistvima mladih širom sveta

BBC News | Šon Dilej, Kristina MekSorlej

PA Media Kenet Lou

Kenet Lou izjasnio se krivim po 14 tačaka optužnice za pomaganje u samoubistvima mladim ljudima na internetu.

Na sudu u kanadskom gradu Ontariju 29. maja priznao je krivicu kao dogovor sa tužiocima, u zamenu za povlačenje optužbi za ubistvo.

Bivši kuvar je poslao oko 1.200 paketa ljudima koje je upoznao na sajtovima o samoubistvima iz 41 zemlje.

Porodice britanskih žrtava su ljute na njihove državne tužioce što nisu podigli optužnicu protiv Loua, povezanog sa smrću 79 Britanaca.

Kanadski pravni sistem će imati u vidu gubitke britanskih porodica, saopštilo je Krunsko tužilaštvo (CPS).

Lou se neće suočiti sa optužbama u Velikoj Britaniji zbog pravnih komplikacija, obrazloženo je u pismu CPS-a, u koje je BBC imao uvid.

Dodavanje žrtava iz Velike Britanije u kanadski proces jeste „najbrži i najefikasniji put“ ka obezbeđivanju pravde, rekao je Endru Hadson, specijalizovani tužilac CPS-a.

Uspešno izručenje je „daleko od zagarantovanog i trajalo bi godinama“, a postoji i rizik da bi, u slučaju Loua, svako krivično gonjenje „moglo da se blokira“, ukazao je.

„Uslov našeg sporazuma sa kanadskim tužiocem bio je da kazna Keneta Loua mora da pokaže da su ljudi u Engleskoj i Velsu umrli zbog korišćenja proizvoda koje im je isporučio.

„Nijedna žrtva nije izostavljena u tom procesu", dodao je.

Prema kanadskom krivičnom zakonu, svi proglašeni krivim za pomaganje u samoubistvu suočavaju se sa zatvorskom kaznom do 14 godina.

AFP via Getty Images Kim Poser u rukama drži sliku njenog sina Eština Prosera-Blejka

Lou je povezan i sa smrću petoro ljudi u Škotskoj i jednog čoveka u Severnoj Irskoj.

Među njegovim žrtvama je i 19-godišnjak Eštin Proser-Blejk iz kanadskog Ontarija.

„Bio je super srećna i zaista nežna duša.

„Uvek je branio decu koju su maltretirali“, rekla je njegova majka Kim Proser za BBC.

Mentalno stanje njenog sina se naglo pogoršalo posle pandemije korona virusa.

Kad je završio školu, upisao je studije u Torontu, ali ih je posle godinu dana napustio.

Vratio se kući i posle nekog vremena oduzeo sebi život 2023, ispričala je njegova majka.

„Bol zbog gubitka mog sina Eština ne jenjava jer neko sedi iza rešetaka.

„Nema utehe dok gledam kako neko drugi pati", ispričala je.

BBC Dejvid Parfet kaže da se njegov sin, koji je umro 2021, zaista radovao životu

Među Louovim korisnicima je bio i 21-godišnji Tomas, sin Dejvida Parfeta.

„Tom se zaista radovao životu. Pronalazio je humor na najčudnijim mestima. Često razmišljam o njegovom smehu.

„Bio je veliki navijač i dobar fudbaler. Propuštam priliku da sa njim uživam u Svetskom prvenstvu 2026“, ispričao je ovaj Britanac.

„Želeo sam da se Lou suoči sa optužbama i u Velikoj Britaniji... On je zaista morao ovde da se suoči sa pravdom", kaže ogorčeno Parfet.

Pozvao je britansku vladu da istraži smrtne slučajeve.

„Treba da se aktivira i više vladinih odeljenja, ali nažalost, ne vidimo tu saradnju, ni način kako da se reši problem.

„Vlada ne ispunjava zadatak, a to je da zaštiti život", dodaje.

David Parfett Britanac Tomas Parfet je, prema rečima njegovog oca, bio strastveni navijač fudbala

BBC se obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova za komentar.

Lou je optužen po 14 tačaka za pomaganje u samoubistvima u Kanadi i isto toliko tačaka za ubistvo, posle hapšenja 2023.

Njegovo hapšenje usledilo je posle složene istrage najmanje 11 agencija, u kojoj su učestvovali istražitelji iz desetak zemalja, između ostalog i iz Velike Britanije, Italije i Amerike.

Lou je uhapšen u maju 2023, nedelju dana pošto je istraga novinara Tajms ( Times ) pokazala da je mladima prodavao otrovne supstance.

Novinar se, tokom rada na priči, predstavljao kao mušterija i direktno razgovarao sa Loum, koji ga je navodno savetovao da koristi njegove proizvode.

Kanadski detektivi su 2023. rekli BBC-ju da je Lou imao više veb stranica.

Metju Gurli, Louov advokat je za BBC ranije potvrdio da će se njegov klijent izjasniti krivim za pomaganje u samoubistvu u skladu sa dogovorom postignutim sa tužiocima.

Zauzvrat bi tužilaštvo trebalo da povuče optužbe za ubistvo.

Neke od stručnih ustanova, savetovališta i SOS telefona koji vam mogu pružiti pomoć u Srbiji su:

Klinika za psihijatrijske bolesti Dr Laza Lazarević

Višegradska 26, Beograd; Telefon: 011/3636400; www.lazalazarevic.rs

Centar Srce

Telefon: 0800-300-303; Mejl: vanja@centarsrce.org; www.centarsrce.org

Radno vreme je 14 do 23 časova, svi pozivi su anonimni i pomoć je besplatna

Nacionalna SOS linija za prevenciju samoubistva

Telefon: 011/7777000; Pozivi su anonimni

Dodatne adrese i kontakte institucija i organizacija u Srbiji i regionu koje se bave mentalnim zdravljem možete naći na ovom linku, u grupi „Za Tebe #VažnoJe".

(BBC News, 05.30.2026)