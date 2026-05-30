Ko u Srbiji treba da radi BRCA test koji je promovisala Anđelina Džoli

Kada sam pre više od 10 godina videla da su glumici Anđelini Džoli odstranili obe dojke i jajnike, jer ima mutacije gena koji mogu da poruzrokuju karcinom, prošlo mi je kroz glavu kao idealno rešenje za ovu bolest.

Pošto mi je otac prethodno umro od raka, bila sam prestravljena.

Naravno da nisam bila u pravu, ali sam tada prvi put i čula i da je Džoli prethodno uradila BRCA test.

„To je testiranje na nasledni karcinom dojke i jajnika i princip je da se radi kod žena koje su već obolele.

„Radi se analiza gena za koje se zna da su povezani sa ovim naslednim karcinomom kako bi se otkrilo potencijalno prisustvo mutacije u nekom od njih“, kaže Marija Đorđić Crnogorac, genetičarka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije za BBC na srpskom.

Dok mi pokazuje laboratoriju i aparate na kojima se rade ove analize uglavnom iz krvi, objašnjava mi da ukoliko se ovom analizom pronađu promene na genima to znači da se čovek rodio sa tim.

„Prisustvo mutacije u nekom od ovih gena ne znači da će žena obavezno i da oboli ali da ima povećan životni rizik za oboljevanje od raka dojke ili jajnika.

„Od ukupnog broja dijagnostikovanih karcinoma dojke nasledni čine pet do 10 odsto i oni su zaista retki“, kaže.

Vesna Aranđelović iz Niša karcinom dojke dobila je 2014, a njena rođena sestra 2017.

Da možda ima veze sa genetikom, Vesna je prvi put posumnjala kada su joj u prodavnici u kojoj radi došle baka, ćerka i unuka, tri generacije pogođene karcinomom dojke.

„Imam dve ćerke, u međuvremenu preminula je sestra, a i ona ima isto žensku decu, pa sam razgovarala sa onkologom i preporučeno mi je da odem na genetsko testiranje.

„Rekli su mi da to može da otkrije da li je karcinom dojke kod mene nasledni, a to mi je bilo najvažnije zbog dece“, kaže Aranđelović za BBC na srpskom.

Ova 58-godišnjakinja nema mutaciju gena i kako kaže 'laknulo joj je zbog njenih i sestrinih ćerki'.

U Srbiji, rak dojke predstavlja najčešći maligni tumor u obolevanju i umiranju kod žena.

Tokom 2024. godine u Srbiji je registrovano 4.544 novoobolelih žena, dok je njih 1.700 preminulo, podaci su Instituta za javno zdravlje „Batut“.

Godišnje u proseku od raka jajnika u Srbiji oboli 820 žena, a premine 420.

Šta je BRCA test?

Test kojim se utvrđuje da li postoji nasledni faktor za obolevanje od karcinoma dojke i jajnika radi se i u Srbiji.

Genetičarka objašnjava da se on popularno zove BRCA test jer su BRCA1 i BRCA2 dominantni geni u okviru ovog sindroma, ali uz njih tu je još nekoliko gena koji se zajedno ispituju.

„Cilj je da se identifikuju porodice kod kojih postoji štetna mutacija, koja se kroz generacije potencijalno prenosi.

„Svi imaju BRCA gene ali se ovim testom otkriva da li postoji kod nekog štetna mutacija, koja je bitna za nastanak ovih tipova karcionoma“, objašnjava Đorđić Crnogorac.

Kako dodaje, pre samog uzimanja krvi na analizu, radi se detaljna procena porodičnog stabla i da li ispunjava važeće kriterijume za ovo testiranje.

„BRCA test ne zamenjuje preventivne preglede koji su obavezni, jer negativan rezultat ne znači da žena ne može da oboli"

Pacijenti moraju da znaju, ukoliko je test pozitivan, šta to znači za njih, a šta za njihove potomke i srodnike.

„Pozitivni BRCA1 i BRCA nose visoke rizike za obolevanje.

„Ali ukupan rizik jedne žene da oboli ne utiče samo od naslednih faktora, već i od hormonskog i imunološkog statusa, načina života, stresa i izloženosti štetnim materijama“, kaže genetičarka.

Na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije ovo testiranje se radi od 2016. godine i do sada su testirali oko 1.500 pacijentkinja.

Rezultati se čekaju nekoliko meseci.

„BRCA test ne zamenjuje preventivne preglede koji su obavezni, jer negativan rezultat ne znači da žena ne može da oboli.

„Postoji 80 odsto drugih faktora koji mogu da dovedu do bolesti“, kaže genetičarka.

Marija Đorđić, genetičarka Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije

Ko su kandidati za BRCA test?

Ne, ne ide se pravo sa ulice na testiranje, kao što sam ja mislila.

I ne, nije za svakog ovaj test, jasno mi je objasnila genetičarka.

„Lekar treba da prepozna pacijenta koji bi mogao da bude za testiranje, a to su mladi koji su oboleli pre 40 ili 50 godine, jer je to osnovna odlika naslednih karcinoma.

„Ukoliko žena ima rak dojke i jajnika ili obe dojke, a da se prvi javio pre 50. godine, ona je kandidat“, priča Đorđić Crnogorac.

Genetički test nije za opštu populaciju.

Dolazi se sa uputom lekara specijaliste, a u privatnim klinikama košta više stotina evra.

Testira se nekada, u određenim situacijama, i potpuno zdrava osoba, ali je preporuka da to bude neko ko je već oboleo, jer je to pristup koji će da da najpouzdaniju informaciju.

„Ne traži se samo jedan čovek koji je nosilac mutacije, već cela porodica, a da bi se to otkrilo radi se procena i porodična anamneza.

„Kada se u porodici otkrije nasledni sindrom, onda se zapravo otkrije razlog nakupljanja obolevanja u porodici, pa se tek tada preporučuje i zdravim članovima prodice da se testiraju“, kaže genetičarka.

Dodaje da oni 'indeks pacijenta' testiraju na skup gena prema indikaciji, pa ako postoji mutacija u nekom, zdravim srodnicima preporučuju ciljano testiranje na određenu mutaciju.

Ako se otkrije mutacija kod pacijenta, svako njegovo dete ima šansu od 50 odsto da je nasledilo mutiranu kopiju gena i isto toliko da nije nasledilo, ističe Đorđić Crnogorac.

Šta kada je test pozitivan?

Preporuka za odstranjivanje zdravog tkiva dojke ili jajnika je samo kada su obolele žene pozitivne na BRCA1 ili BRCA2, uz obaveznu konsultaciju sa lekarima, dok za ostale gene u panelu – nema tih preporuka, kaže genetičarka.

Kako kaže, trude se da rezultate dostave pre nego što žena ode na operaciju dojke, jer ako je pozitivan test, onda lekar može da preporuči odstranjivanje i druge dojke ili jajnika.

„Na taj način obolevanje može da se smanji i do 99 odsto.

„Kod zdravih žena se ne predlaže odmah odstranjivanje dojki ili jajnika već se u obzir uzimaju i druge stvari", kaže ona.

Mutacije u genima BRCA1 i BRCA2 mogu oštetiti sposobnost tela da popravi oštećenja DNK u ćelijama i značajno povećati rizik od razvoja raka, pisao je BBC dopisnik za zdravlje Džejms Galager, kada je Anđelini Džoli izvedena mastektomija.

U proseku, žene imaju dva odsto šanse da obole od raka jajnika tokom života.

tokom života. Ali kod onih sa BRCA mutacijama, šanse se mogu povećati na između 10 i 60 odsto.

Žene imaju 12,5 odsto rizika da obole od raka dojke tokom života (svaka osma).

tokom života (svaka osma). Ali kod onih koji imaju mutaciju BRCA gena rizik raste između 45 i 90 odsto

Nasledni nisu i jedini karcinomi dojke

Duplo češći karcinomi dojke od naslednih su - familijarni.

„Familijarni kacinomi dojke čine oko 20 odsto od ukupno obolelih.

„Oni se nakupljaju u porodicama, posumnjamo da se radi o naslednom, pacijent je negativan, ali iz nekih drugih razloga se dešava nakupljanje, jer nasleđujemo i hormonski i imunološki status, a uz to imamo i oko 20.000 gena, a za nasledni sindrom vezuje se samo nekoliko gena“, kaže Đorđić Crnogorac.

Dodaje da kada postoje takve porodice, to mogu da budu familijarni karcinomi.

Sve ostalo su sporadični karcinomi, koji nastaju iz drugih različitih razloga.

Vesna iz Niša je imala 46 godina kada se razbolela.

„Nije bio baš u najranijoj fazi, ali sam savesno išla na preventivne preglede, međutim nije se videlo.

„Borim se i dalje, imala sam i metastazu na kičmi pa sam išla na zračenje, ali sam još tu“, sa osmehom kaže Nišlijka.

(BBC News, 05.30.2026)