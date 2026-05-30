PSŽ ostaje na vrhu Evrope: Enrike stvorio dinastiju, Arsenal pao sa penala

EPA Novi-stari klupski prvaci Evrope u fudbalu

Evropska kruna ostaje u Parizu i bar još godinu dana krasiće glave fudbalera Pari Sen Žermena.

'Sveci' su posle 120 minuta drame i penala u finalu Lige šampiona u Budimpešti pobedili londonski Arsenal sa 4:3.

U regularnom toku utakmice bilo je 1:1.

Čitav stadion je zaustavio dah u trenutku kada je Gabrijel, odbrambeni igrač Arsenala u petoj seriji stavio loptu na belu tačku.

Usledio je snažan udarac i - lopta je otišla iznad prečke, a slavlja igrača i navijača Parižana moglo je da počne.

Dok su navijači londonskog kluba, među kojima je bio i srpski košarkaš Nikola Jokić, u neverici gledali šta se dešava.

A sve je počelo kao u snu za Arsenal, pošto je već u šestom minutu Kai Haverc snažno tukao iz kontre i poslao loptu pod prečku gola rivala.

Prošlogodišnji osvajač Lige Evrope izjednačio je pogotkom Osmana Dembelea iz penala u 65. minutu.

EPA Markinjos iz PSŽ-a teši Gabrijela, fudbalera Arsenala koji je promašio odlučujući penal

Pari Sen Žermen je postao prvi tim koji je odbranio titulu prvaka Evrope posle madridskog Reala koji je trijumfovao u periodu od 2016. do 2018. godine.

Istovremeno, u 71-godišnjoj istoriji takmičenja, PSŽ je tek 10. klub koji je osvojio uzastopne titule.

Trener PSŽ-a Luis Enrike večeras je na teren izveo 10 od 11 igrača koji su počeli i prošlogodišnje finale LŠ protiv milanskog Intera.

Samo je golman Matvej Safonov bio nova karika, pošto je zamenio Đanluiđija Donarumu, koga je Mančester Siti kupio prošlog leta.

U protekle dve godine, tim Luisa Enrikea je dominirao skoro svim takmičenjima.

Od početka prošle sezone osvojili su osam od 10 trofeja koji su im bili dostupni - propustili su samo prošlogodišnje Svetsko klupsko prvenstvo i ovogodišnji Francuski kup.

Za trenera Enrikea ovo je treći trofej u Ligi šampiona, a prvi je osvojio 2015. na klupi Barselone.

Reuters Luis Enrike, trener PSŽ-a i trofej Lige šampiona

Luis Enrike posle meča je rekako da se oseća još bolje nego prošle godine.

„Za nas, kao tim i kao grad, neverovatno je osvojiti Ligu šampiona dva puta zaredom i mislim da je to potpuno zasluženo gledajući celu sezonu", kazao je on.

Španski stručnjak otkrio je i 'tajnu' uspeha Parižana.

„Konstantan rad. Rezervni igrači su napravili razliku, Gonsalo, Beraldo, Bredli, Voren".

Deklan Rajs, kapiten Arseanala rekao je da je teško i poražavajuće izgubiti finale Lige šampiona posle jedanaesteraca, ali da je ponosan ne ekipu.

„Poražavajuće je izgubiti finale Lige šampiona na penale. Pokušali smo da sagledamo šta smo uradili kao grupa.

„Ovo je neverovatna sezona, naša 63. utakmica u svim takmičenjima. Dali smo apsolutno sve", rekao je Rajs za TNT Sports posle utakmice.

Arsenalu je ovo drugi poraz u finalu LŠ u klupskoj istoriji, a prethodni je doživeo 2006. od Barselone.

(BBC News, 05.30.2026)