BBC vesti na srpskom

PSŽ ostaje na vrhu Evrope: Enrike stvorio dinastiju, Arsenal pao sa penala

'Sveci' su posle 120 minuta drame i penala u finalu Lige šampiona u Budimpešti pobedili londonski Arsenal sa 4:3.

BBC News pre 37 minuta
Novi-stari klupski prvaci Evrope u fudbalu
EPA
Novi-stari klupski prvaci Evrope u fudbalu

Evropska kruna ostaje u Parizu i bar još godinu dana krasiće glave fudbalera Pari Sen Žermena.

'Sveci' su posle 120 minuta drame i penala u finalu Lige šampiona u Budimpešti pobedili londonski Arsenal sa 4:3.

U regularnom toku utakmice bilo je 1:1.

Čitav stadion je zaustavio dah u trenutku kada je Gabrijel, odbrambeni igrač Arsenala u petoj seriji stavio loptu na belu tačku.

Usledio je snažan udarac i - lopta je otišla iznad prečke, a slavlja igrača i navijača Parižana moglo je da počne.

Dok su navijači londonskog kluba, među kojima je bio i srpski košarkaš Nikola Jokić, u neverici gledali šta se dešava.

A sve je počelo kao u snu za Arsenal, pošto je već u šestom minutu Kai Haverc snažno tukao iz kontre i poslao loptu pod prečku gola rivala.

Prošlogodišnji osvajač Lige Evrope izjednačio je pogotkom Osmana Dembelea iz penala u 65. minutu.

Markinjos iz PSŽ-a teši Gabrijela, fudbalera Arsenala koji je promašio odlučujući penal
EPA
Markinjos iz PSŽ-a teši Gabrijela, fudbalera Arsenala koji je promašio odlučujući penal

Pari Sen Žermen je postao prvi tim koji je odbranio titulu prvaka Evrope posle madridskog Reala koji je trijumfovao u periodu od 2016. do 2018. godine.

Istovremeno, u 71-godišnjoj istoriji takmičenja, PSŽ je tek 10. klub koji je osvojio uzastopne titule.

Trener PSŽ-a Luis Enrike večeras je na teren izveo 10 od 11 igrača koji su počeli i prošlogodišnje finale LŠ protiv milanskog Intera.

Samo je golman Matvej Safonov bio nova karika, pošto je zamenio Đanluiđija Donarumu, koga je Mančester Siti kupio prošlog leta.

U protekle dve godine, tim Luisa Enrikea je dominirao skoro svim takmičenjima.

Od početka prošle sezone osvojili su osam od 10 trofeja koji su im bili dostupni - propustili su samo prošlogodišnje Svetsko klupsko prvenstvo i ovogodišnji Francuski kup.

Za trenera Enrikea ovo je treći trofej u Ligi šampiona, a prvi je osvojio 2015. na klupi Barselone.

Luis Enrike, trener PSŽ-a i trofej Lige šampiona
Reuters
Luis Enrike, trener PSŽ-a i trofej Lige šampiona

Luis Enrike posle meča je rekako da se oseća još bolje nego prošle godine.

„Za nas, kao tim i kao grad, neverovatno je osvojiti Ligu šampiona dva puta zaredom i mislim da je to potpuno zasluženo gledajući celu sezonu", kazao je on.

Španski stručnjak otkrio je i 'tajnu' uspeha Parižana.

„Konstantan rad. Rezervni igrači su napravili razliku, Gonsalo, Beraldo, Bredli, Voren".

Deklan Rajs, kapiten Arseanala rekao je da je teško i poražavajuće izgubiti finale Lige šampiona posle jedanaesteraca, ali da je ponosan ne ekipu.

„Poražavajuće je izgubiti finale Lige šampiona na penale. Pokušali smo da sagledamo šta smo uradili kao grupa.

„Ovo je neverovatna sezona, naša 63. utakmica u svim takmičenjima. Dali smo apsolutno sve", rekao je Rajs za TNT Sports posle utakmice.

Arsenalu je ovo drugi poraz u finalu LŠ u klupskoj istoriji, a prethodni je doživeo 2006. od Barselone.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 05.30.2026)

BBC News
Bele čiope: Skinut bilbord 'Srbija pobeđuje' zbog ugroženih ptica u Beogradu

Bele čiope: Skinut bilbord 'Srbija pobeđuje' zbog ugroženih ptica u Beogradu

BBC News pre 2 sata
Jesu li Novaka Đokovića stigle godine

Jesu li Novaka Đokovića stigle godine

BBC News pre 11 sati
'Zdravstveno stanje predsednika Trampa je odlično': Doktor

'Zdravstveno stanje predsednika Trampa je odlično': Doktor

BBC News pre 8 sati
Kako je moj brat holivudski glumac postao zvezda manosfere

Kako je moj brat holivudski glumac postao zvezda manosfere

BBC News pre 4 sati
Kanađanin priznao krivicu za učešće u samoubistvima mladih širom sveta

Kanađanin priznao krivicu za učešće u samoubistvima mladih širom sveta

BBC News pre 12 sati
BBC News

Povezane vesti »

Nikad nije šutirao penal, a baš ovaj je tražio: Bivši igrač Dinamo Zagreba tragičar finala Lige šampiona

Nikad nije šutirao penal, a baš ovaj je tražio: Bivši igrač Dinamo Zagreba tragičar finala Lige šampiona

Mondo pre 6 minuta
Makron: Francuska je ponosna na Pari Sen Žermen

Makron: Francuska je ponosna na Pari Sen Žermen

Politika pre 12 minuta
Policajac povređen u neredima navijača Pari Sen Žermena posle osvajanja titule prvaka Evrope

Policajac povređen u neredima navijača Pari Sen Žermena posle osvajanja titule prvaka Evrope

Insajder pre 21 minuta
Makron: Francuska je ponosna na Pari Sen Žermen

Makron: Francuska je ponosna na Pari Sen Žermen

Radio sto plus pre 47 minuta
Luis Enrike: Najbolji trenutak u sezoni, ne zanimaju me priče o legendarnom treneru

Luis Enrike: Najbolji trenutak u sezoni, ne zanimaju me priče o legendarnom treneru

Radio sto plus pre 17 minuta
Potpuno zasluženo smo osvojili Ligu šampiona Luis Enrike treći put prvak Evrope: Neverovatno...

Potpuno zasluženo smo osvojili Ligu šampiona Luis Enrike treći put prvak Evrope: Neverovatno...

Dnevnik pre 32 minuta
Enrike: Osećaj je jači nego prošle godine, neverovatno je što smo ponovo osvojili Ligu šampiona

Enrike: Osećaj je jači nego prošle godine, neverovatno je što smo ponovo osvojili Ligu šampiona

RTS pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalLiga ŠampionaArsenalBudimpeštaPariz

Sport, najnovije vesti »

Upražnjen tron na Rolan Garosu: Austrijanka srušila branioca titule i sada sledi duel sa bivšom zemljakinjom

Upražnjen tron na Rolan Garosu: Austrijanka srušila branioca titule i sada sledi duel sa bivšom zemljakinjom

Danas pre 2 minuta
Alimpijević ili Barać u finalu plej-ofa u Turskoj

Alimpijević ili Barać u finalu plej-ofa u Turskoj

Danas pre 57 minuta
Enrike zadovoljan, Arteta odgonetnuo zašto je Gabrijel šutirao u petoj seriji

Enrike zadovoljan, Arteta odgonetnuo zašto je Gabrijel šutirao u petoj seriji

Danas pre 22 minuta
Argentinac postaje prva zvezda u familiji i na Rolan Garosu: Argentinac posle Sinera slavio u meču koji je trajao preko šest…

Argentinac postaje prva zvezda u familiji i na Rolan Garosu: Argentinac posle Sinera slavio u meču koji je trajao preko šest sati, izgubilaprošlogodišnja pobednica

Danas pre 1 sat
Arsenal će još čekati na Ligu šampiona: PSŽ posle penala odbranio titulu prvaka Evrope

Arsenal će još čekati na Ligu šampiona: PSŽ posle penala odbranio titulu prvaka Evrope

Danas pre 2 sata