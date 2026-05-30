BBC vesti na srpskom

'Zdravstveno stanje predsednika Trampa je odlično': Doktor

Bela kuća je objavila rezultate najnovijeg lekarskog pregleda američkog predsednika, u kojima se ističe da je on „potpuno sposoban“ da obavlja dužnost.

BBC News pre 50 minuta  |  Ema Rositer - BBC Njuz
Donald Tramp je poslednji lekarski pregled obavio nekoliko nedelja pre svog 80. rođendana
Getty Images
Donald Tramp je poslednji lekarski pregled obavio nekoliko nedelja pre svog 80. rođendana

Zdravstveno stanje predsednika Sjedinjenih Američkih Država je odlično, saopštio je lekar Donalda Trampa posle redovnog godišnjeg pregleda.

U memorandumu koji je Bela kuća objavila, kapetan Šon Barbabela je rekao da Tramp, koji sledećeg meseca puni 80 godina, ima „snažne srčane, plućne, neurološke i opšte fizičke funkcije“ i da je „potpuno sposoban da obavlja sve dužnosti vrhovnog komandanta i šefa države“.

Tramp je 28. maja posetio Nacionalni vojnomedicinski centar Volter Rid zbog pregleda, napisavši posle toga na njegovoj platformi Truth Social da je „sve prošlo savršeno“.

To je njegov treći pregled za koji javnost zna otkako se vratio u Belu kuću prošle godine.

Prema dopisu, Tramp - najstarija inaugurisani predsednik SAD - bio je „u granicama normale“ na Montrealskom kognitivnom testu, postigavši 30 od 30 poena.

Ugojio se 6,3 kilograma od lekarskog pregleda u aprilu 2025, a Barbabela je rekao da su predsedniku data uputstva o ishrani, fizičkoj aktivnosti i kako da smrša.

Procenjeno je da je Trampova srčana starost takođe približno 14 godina mlađa od njegove hronološke starosti.

„Njegov zahtevni dnevni raspored, u koji spadaju višestruki sastanci na visokom nivou, javni angažmani i redovna fizičku aktivnost, nastavljaju da pomažu njegovom opštem blagostanju“, napisao je Barbabela.

Prošle godine, modrice na Trampovim rukama i otečene noge izazvale su zabrinutost i spekulacije o njegovom zdravlju.

U julu je otkriveno da mu je dijagnostikovano oboljenje vena koje se javlja kada one na nogama ne upumpavaju krv do srca, što dovodi do sakupljanja u donjim udovima, koji zatim mogu da oteknu.

Iako je ostao „blagi otok potkolenice“, Barbabela je u dopisu napomenuo da je došlo do „poboljšanja u odnosu na prošlu godinu“.

Modrice na Trampovoj ruci „u skladu su sa manjom iritacijom mekog tkiva povezanom sa čestim rukovanjem“ dok je uzimao aspirin za „kardiovaskularnu prevenciju“.

Barbabela je napomenuo da su ove modrice „uobičajeni i benigni efekat terapije aspirinom“.

U njegovom dopisu kaže se da, pored aspirina, Tramp uzima i dva leka za kontrolu holesterola.

Takođe je redovno radio sve odgovarajuće preventivne preglede i vakcinacije.

Tramp je ranije govorio o upotrebi aspirina, rekavši da je poslednjih 25 godina uzimao veće doze od preporučenih.

Rekao je Volstrit žurnalu da uzima 325 mg aspirina dnevno, umesto doze od 81 mg koju ponekad preporučuju lekari, jer ne „želi da mu gusta krv struji kroz srce“.

Tramp je takođe kazao da ne voli vežba, osim što redovno igra golf.

„Jednostavno mi se ne sviđa. Dosadno je“, rekao je.

„Hodati ili trčati na traci za trčanje satima kao što neki ljudi rade - to nije za mene.“

Iako nisu obavezni, ovi godišnji lekarski pregledi su se poslednjih decenija smatrali rutinskim.

Zdravlje bivšeg predsednika Džoa Bajdena, koji je imao 78 godina kada je stupio na dužnost 2021, postalo je predmet intenzivne javne pažnje pred kraj njegovog mandata.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

More on this

(BBC News, 05.30.2026)

BBC News
Bele čiope: Bilbord 'Srbija pobeđuje' i ugrožene ptice u Beogradu

Bele čiope: Bilbord 'Srbija pobeđuje' i ugrožene ptice u Beogradu

BBC News pre 10 minuta
Jesu li Novaka Đokovića stigle godine

Jesu li Novaka Đokovića stigle godine

BBC News pre 2 sata
Kanađanin priznao krivicu za učešće u samoubistvima mladih širom sveta

Kanađanin priznao krivicu za učešće u samoubistvima mladih širom sveta

BBC News pre 3 sata
Prijateljska 'nula' sa Makedoncima za ispraćaj BiH na Mundijal

Prijateljska 'nula' sa Makedoncima za ispraćaj BiH na Mundijal

BBC News pre 5 sati
Ko u Srbiji treba da radi BRCA test koji je promovisala Anđelina Džoli

Ko u Srbiji treba da radi BRCA test koji je promovisala Anđelina Džoli

BBC News pre 6 sati
BBC News

Povezane vesti »

‘Zdravstveno stanje predsednika Trampa je odlično’: Doktor

‘Zdravstveno stanje predsednika Trampa je odlično’: Doktor

Danas pre 45 minuta
Trampov lekar: Predsednik u odličnom zdravstvenom stanju

Trampov lekar: Predsednik u odličnom zdravstvenom stanju

NIN pre 54 minuta
‘Zdravstveno stanje predsednika Trampa je odlično’: Doktor

‘Zdravstveno stanje predsednika Trampa je odlično’: Doktor

Južne vesti pre 44 minuta
'Zdravstveno stanje predsednika Trampa je odlično': Doktor

'Zdravstveno stanje predsednika Trampa je odlično': Doktor

Radio 021 pre 44 minuta
'Zdravstveno stanje predsednika Trampa je odlično': Doktor

'Zdravstveno stanje predsednika Trampa je odlično': Doktor

NIN pre 44 minuta
Trampov lekar: Predsednik u odličnom zdravstvenom stanju

Trampov lekar: Predsednik u odličnom zdravstvenom stanju

Serbian News Media pre 1 sat
Trampov lekar: Predsednik SAD u odličnom zdravstvenom stanju

Trampov lekar: Predsednik SAD u odličnom zdravstvenom stanju

Nova pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Grčki mediji: Na graničnom prelazu Evzoni duge kolone automobila, putnici u turističkim autobusima čekaju i preko pet sati

Grčki mediji: Na graničnom prelazu Evzoni duge kolone automobila, putnici u turističkim autobusima čekaju i preko pet sati

Insajder pre 24 minuta
Autobus s mladim mađarskim sportistima sleteo s puta, poginuo vozač

Autobus s mladim mađarskim sportistima sleteo s puta, poginuo vozač

N1 Info pre 49 minuta
Udes autobusa s mladim sportistima u Mađarskoj: Poginuo vozač, povređena 23 putnika

Udes autobusa s mladim sportistima u Mađarskoj: Poginuo vozač, povređena 23 putnika

Radio 021 pre 24 minuta
Kilometarske kolone na Evzoniju usled primene novih biometrijskih kontrola

Kilometarske kolone na Evzoniju usled primene novih biometrijskih kontrola

Radio 021 pre 14 minuta
Kilometarske kolone na Evzoniju usled primene novih biometrijskih kontrola

Kilometarske kolone na Evzoniju usled primene novih biometrijskih kontrola

RTV pre 49 minuta