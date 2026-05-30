‘Zdravstveno stanje predsednika Trampa je odlično’: Doktor

Getty Images Donald Tramp je poslednji lekarski pregled obavio nekoliko nedelja pre svog 80. rođendana

Zdravstveno stanje predsednika Sjedinjenih Američkih Država je odlično, saopštio je lekar Donalda Trampa posle redovnog godišnjeg pregleda.

U memorandumu koji je Bela kuća objavila, kapetan Šon Barbabela je rekao da Tramp, koji sledećeg meseca puni 80 godina, ima „snažne srčane, plućne, neurološke i opšte fizičke funkcije“ i da je „potpuno sposoban da obavlja sve dužnosti vrhovnog komandanta i šefa države“.

Tramp je 28. maja posetio Nacionalni vojnomedicinski centar Volter Rid zbog pregleda, napisavši posle toga na njegovoj platformi Truth Social da je „sve prošlo savršeno“.

To je njegov treći pregled za koji javnost zna otkako se vratio u Belu kuću prošle godine.

Prema dopisu, Tramp - najstarija inaugurisani predsednik SAD - bio je „u granicama normale“ na Montrealskom kognitivnom testu, postigavši 30 od 30 poena.

Ugojio se 6,3 kilograma od lekarskog pregleda u aprilu 2025, a Barbabela je rekao da su predsedniku data uputstva o ishrani, fizičkoj aktivnosti i kako da smrša.

Procenjeno je da je Trampova srčana starost takođe približno 14 godina mlađa od njegove hronološke starosti.

„Njegov zahtevni dnevni raspored, u koji spadaju višestruki sastanci na visokom nivou, javni angažmani i redovna fizičku aktivnost, nastavljaju da pomažu njegovom opštem blagostanju“, napisao je Barbabela.

Prošle godine, modrice na Trampovim rukama i otečene noge izazvale su zabrinutost i spekulacije o njegovom zdravlju.

U julu je otkriveno da mu je dijagnostikovano oboljenje vena koje se javlja kada one na nogama ne upumpavaju krv do srca, što dovodi do sakupljanja u donjim udovima, koji zatim mogu da oteknu.

Iako je ostao „blagi otok potkolenice“, Barbabela je u dopisu napomenuo da je došlo do „poboljšanja u odnosu na prošlu godinu“.

Modrice na Trampovoj ruci „u skladu su sa manjom iritacijom mekog tkiva povezanom sa čestim rukovanjem“ dok je uzimao aspirin za „kardiovaskularnu prevenciju“.

Barbabela je napomenuo da su ove modrice „uobičajeni i benigni efekat terapije aspirinom“.

U njegovom dopisu kaže se da, pored aspirina, Tramp uzima i dva leka za kontrolu holesterola.

Takođe je redovno radio sve odgovarajuće preventivne preglede i vakcinacije.

Tramp je ranije govorio o upotrebi aspirina, rekavši da je poslednjih 25 godina uzimao veće doze od preporučenih.

Rekao je Volstrit žurnalu da uzima 325 mg aspirina dnevno, umesto doze od 81 mg koju ponekad preporučuju lekari, jer ne „želi da mu gusta krv struji kroz srce“.

Tramp je takođe kazao da ne voli vežba, osim što redovno igra golf.

„Jednostavno mi se ne sviđa. Dosadno je“, rekao je.

„Hodati ili trčati na traci za trčanje satima kao što neki ljudi rade - to nije za mene.“

Iako nisu obavezni, ovi godišnji lekarski pregledi su se poslednjih decenija smatrali rutinskim.

Zdravlje bivšeg predsednika Džoa Bajdena, koji je imao 78 godina kada je stupio na dužnost 2021, postalo je predmet intenzivne javne pažnje pred kraj njegovog mandata.

(BBC News, 05.30.2026)