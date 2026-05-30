Đurić: Srbija zaslužuje da bude među prvim novim članicama EU ako se prijem zasniva na učinku

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić koji je u jednodnevnoj poseti Slovačkoj, danas je u Bratislavi izjavio da "Srbija svoju budućnost jasno vidi u Evropskoj uniji" i da želi da bude među prvim narednim članicama EU.

On je ocenio da bi proces pristupanja trebalo da se zasniva isključivo na učinku jer u tom slučaju "ne bi bilo dileme da Srbija treba da bude među prvim novim članicama Unije".

"Smatram da bi ovo pitanje trebalo da bude procenjivano isključivo na osnovu učinka jer ako tako bude, onda nema dileme da među novim prvim članicama treba da bude i Srbija. Izdvajanje država na tom putu ne bi doprinelo ni većoj harmoniji, ni većem entuzijazmu građana za članstvo", rekao je Đurić.

On je novinarima nakon sastanka sa slovačkim kolegom Jurajem Blanarom ocenio da je "za određene političke krugove" u članicama EU "primamljivo da proces pristupanja Evropskoj uniji ideologizuju" i "kroz političko uslovljavanje utiču i na unutrašnje političke odnose u Srbiji".

Đurić je zahvalio Slovačkoj zbog, kako je naveo, objektivnog i meritokratskog pristupa politici proširenja i dosledne podrške evropskom putu Srbije.

Istakao je i da je Slovačka jedna od najprijateljskijih zemalja prema Srbiji, ne samo u Evropi već i u svetu, ističući da su odnosi dve države zasnovani na sličnim vrednostima, istorijskim vezama i dugogodišnjem prisustvu slovačke zajednice u Srbiji.

Rekao je da su na sastanku razgovarali i o poštovanju međunarodnog prava, te da Srbija visoko ceni slovačku podršku njenom teritorijalnom integritetu i suverenitetu.

Poseban akcenat stavljen je na slovačku zajednicu u Srbiji i projekte poput "Slovačke kuće", koji jačaju veze dva naroda.

Ekonomska saradnja je, ocenio je, vrlo pozitivna i obostrano korisna i "donosi mnogo novca u budžete dve zemlje i od koristi je za građane".

"Ovo je zaista izvanredna prijateljska poseta koja označava još jednu važnu stranicu u razvoju naših odnosa, a ubeđen sam u to da je u vremenu u kojem se evropski kontinent nalazi na prekretnici, budućnost u čvršćem povezivanju i saradnji zemalja kao što su Srbija i Slovačka", rekao je Đurić novinarima koji ga prate u poseti.

(Beta, 30.05.2026)