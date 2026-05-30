Mali obećao da će biti skinut bilbord sa palate Albanija koji ugrožava ptice

Ministar finansija Siniša Mali u jutarnjem programu na TV Prvoj saopštio je da će bilbord na Palati "Albanija" u Beogradu biti skinut, nakon što su zborovi građana i Biološki fakultet to zatražili jer onemogućava pticama - beloj čiopi da priđe mladuncima i hrani ih u gnezdima.

"Danas će bilbord biti sklonjen, samo da se majstori okupe. Ne znam ko je postavio taj bilbord, ali biće skinut", naveo je Mali, gostujući na TV Prva.

On je naveo da to sad kritikuju ljudi koji su uništili hiljade fasada, obrazovanje.

"Vi koji ste uništili budućnost mladih, hiljade fasada od kojih nijednu niste sredili. E, ti nam spočitavaju oko bilborda", rekao je on, preneo je B 92.

Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu je upozorio da je "bela čiopa retka i strogo zaštićena vrsta ptice u Srbiji, gnezdi se u Srbiji, dok ostatak godine provodi u Africi".

"Od 2018. godine gnezdi se u Beogradu, gde je populacija procenjena na 50–100 gnezdećih parova, pri čemu se najveća kolonija nalazi upravo na Palati Albanija. Kako je sezona gnežđenja uveliko u toku, postavljanje reklamnog platna onemogućava odraslim jedinkama pristup gnezdima i uspešno hranjenje mladunaca, čime je direktno ugrožen opstanak populacije na teritoriji glavnog grada", naveli su sa Biološkog fakulteta, preneo je N1.

Građani su sinoć organizovali skup ispred Palate Albanija kako bi bilbord bio uklonjen sa zgrade. Zborovi su podneli krivičnu prijavu, pozvali policiju i vatrogasce, ali nadležne službe nisu reagovale, preneli su mediji.

(Beta, 30.05.2026)