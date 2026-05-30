Protest ispred Palate Albanija zbog bilborda Srbija pobeđuje koji ugrožava ptice

Građani su se danas okupili u centru Beograda zahtevajući da se sa Palate Albanija ukloni baner "Srbija pobeđuje" koji prekriva svih 13 spratova te zgrade visoke 53 metra i ugrožava zaštićenu vrstu ptica - belih čiopa koje se tu gnezde.

Veliki baner je onemogućio bеlim čiopama pristup gnеzdima zbog čega su mladunci ostali zarobljеni bez hrane.

Okupljeni su blokirali saobraćaj u Kolarčevoj ulici i prave buku, javlja reporter agencije Beta.

Baner je oštećen kada su građani povukli konopac koji visi s njega.

Dopao je i lider Pokreta Kreni-promeni Savo Manojlović kome je policija naredila da se udalji od Palate Albanija.

On je u pisanoj izjavi naveo da će ostati na tom mestu sve dok sporni baner ne bude potpuno uklonjen.

Kako je saopštio taj pokret, ispred zgrade je došla služba zadužena za uklanjane banera.

Na transparentima koje građani nose piše "Oni koji ne vole čiope, ne vole ni ljude", "Zla vlast ubija i mladunce čiopa, spasimo ptice", "Bilbord zarobio čiope, ptići bez hrane, ovo je krivično delo".

Građani su se i sinoć okupili ispred Palate Albanija, a Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu je upozorio da je tamo bilbordom ugrožena retka i strogo zaštićena vrsta ptica.

Ministar finansija Siniša Mali jutros je kazao da će baner danas biti uklonjen.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke (SNS) Stari grad je saopštio da će organizovati zbrinjavanje i hranjenje mladunaca bele čiope, a da će uklanjanje banera početi u 19 časova.

(Beta, 30.05.2026)