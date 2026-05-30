Završeni radovi na cevovodu Rzav, Čačani dobili tehničku vodu

Beta pre 1 sat

Radovi na sanaciji havarije na magistralnom cevovodu Rzav u Gorobilju su završeni, a stanovnici Čačka su noćas dobili tehničku vodu, javlja Radio-televizija Srbije (RTS).

Voda je trenutno namenjena isključivo za tehničku upotrebu, sve dok Zavod za javno zdravlje u Čačku ne obavi tri uzastopne analize zdravstvene ispravnosti.

Čačani će se i narednih nekoliko dana snabdevati pijaćom vodom sa cisterni.

Pritisak vode je noćas bio slabiji, ali se od jutros stabilizovao, piše na sajtu RTS.

Zbog havarije magistralnog cevovoda Rzav, usled koje je bilo ugroženo vodosnabdevanje Moravičkog okruga, bez vode je ostalo više od 200.000 ljudi u Čačku, Gornjem Milanovcu, Lučanima i Požegi.

(Beta, 30.05.2026)

Povezane vesti »

Čačak dobio tehničku vodu: Radovi na sanaciji havarije završeni

Čačak dobio tehničku vodu: Radovi na sanaciji havarije završeni

B92 pre 27 minuta
Završeni radovi na cevovodu Rzav, Čačani dobili tehničku vodu

Završeni radovi na cevovodu Rzav, Čačani dobili tehničku vodu

Nova ekonomija pre 57 minuta
Čačak dobio tehničku vodu, radovi na sanaciji havarije završeni (video)

Čačak dobio tehničku vodu, radovi na sanaciji havarije završeni (video)

Euronews pre 53 minuta
Završeni radovi na cevovodu Rzav, Čačani dobili tehničku vodu

Završeni radovi na cevovodu Rzav, Čačani dobili tehničku vodu

Radio sto plus pre 1 sat
Stigla voda, ali se može koristiti samo kao tehnička

Stigla voda, ali se može koristiti samo kao tehnička

Ozon press pre 43 minuta
Čačak posle pet dana dobio tehničku vodu

Čačak posle pet dana dobio tehničku vodu

N1 Info pre 2 sata
Stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom

Stabilizuje se snabdevanje tehničkom vodom

Zoom UE pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSČačak

Regioni, najnovije vesti »

Učenik “Svetog Save” sekirom napao školskog druga

Učenik “Svetog Save” sekirom napao školskog druga

Bujanovačke pre 27 minuta
U Narodnoj biblioteci Užice predstavljena knjiga „Ne zovem se Vera“

U Narodnoj biblioteci Užice predstavljena knjiga „Ne zovem se Vera“

Užice oglasna tabla pre 7 minuta
Divljanje vozača na Aerodromu: Škripa guma probudila stanare u ranim jutarnjim satima [video]

Divljanje vozača na Aerodromu: Škripa guma probudila stanare u ranim jutarnjim satima [video]

iKragujevac pre 7 minuta
Kako je nastala komanda "copy-paste"? Mala revolucija koja je promenila način na koji radimo

Kako je nastala komanda "copy-paste"? Mala revolucija koja je promenila način na koji radimo

InfoKG pre 27 minuta
EXIT u Crnu Goru dovodi vodeće svetske zvezde – Peggy Gou, Charlotte de Witte, Hugel

EXIT u Crnu Goru dovodi vodeće svetske zvezde – Peggy Gou, Charlotte de Witte, Hugel

Ozon press pre 27 minuta