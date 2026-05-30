"Izdavaćemo hitna upozorenja!" Upravo se oglasio se RHMZ: Popaljeni svi alarmi zbog ove opasne pojave

Količina padavina može preći 20 milimetara za kratko vreme RHMZ će izdavati hitna upozorenja za konkretne lokacije sat do dva unapred Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je danas upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode u periodu od 1. do 4. juna.

Prema najavi meteorologa, u prvom delu naredne sedmice očekuju se pljuskovi praćeni grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji. Na pojedinim lokacijama moguća je pojava grada, kao i veća količina padavina u kratkom vremenskom intervalu – preko 20 milimetara. Iz RHMZ-a navode da će za konkretne lokacije biti izdavana hitna upozorenja jedan do dva časa unapred, u zavisnosti od razvoja vremenske situacije na terenu. Takođe, na snazi je i hidrološko upozorenje da će