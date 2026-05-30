Ovo je načelnik Granične policije koji je poginuo kod Bijelog Polja: Automobil sleteo s puta, stradala još jedna osoba (foto)…

Načelnik granične policije Danilo Femić poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći Femić je nedavno postavljen za načelnika granične policije u Prijepolju Načelnik Regionalnog centra granične policije ka Crnoj Gori Danilo Femić, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na putu od Gubavča ka Bistrici kod Bijelog Polja. U ovoj tragediji život su izgubile dve osobe, a okolnosti nesreće za sada nisu zvanično saopštene. - Nesreća se dogodila u mestu