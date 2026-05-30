"Posle Kine, krenuo u narod" Vučić u Orlovatu obišao železničku stanicu: Poslušao sam jednog domaćina, mesec dana kasnije ispunio sam obećanje (video)

Vučić obilazi železničku stanicu u Orlovatu u Banatu Objavio je i video-snimak iz pekare gde kupuje burek i razgovara sa građanima Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je obišao železničku stanicu u Orlovatu, u Banatu, a pre toga se družio sa ljudima u lokalnoj pekari u Crepaji, gde je, kako je naveo, svratio na putu za ovo mesto.

Kako je rekao u objavi na Instagramu, poslušao je jednog domaćina sa skupa koji je održao prilikom otvaranja mosta Tomaševac - Orlovat. - Zamolio me je da dođem i vidim kako izgleda lokalna železnička stanica u Orlovatu. Mesec dana kasnije ispunio sam obećanje. Pošto sam sve video, sada obećavam da ćemo u narednim mesecima rekonstruisati i ovu i mnoge druge železničke stanice. Dela uvek govore više od reči - naveo je Vučić. Prilikom otvaranja mosta u Tomaševcu,