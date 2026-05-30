Sud doneo presudu: Iz naziva Kenedi centar da se ukloni Trampovo ime

Sudija je naložio Trampovoj administraciji da ukloni sve fizičke natpise sa Trampovim imenom Kongres je dao Kenedi centru ime i samo Kongres može da ga promeni Sudija Okružnog suda u Vašingtonu Kristofer Kuper doneo je danas presudu da se iz naziva Kenedi centra za scenske umetnosti u tom gradu ukloni ime američkog predsednika Donalda Trampa, koje je postavljeno u decembru prošle godine. Sudija je naložio Trampovoj administraciji da ukloni sve fizičke natpise sa