(Video) "uništili smo im Iskander, 2 aviona i tanker": Silovit ukrajinski udar na ruski Rostov, Moskva ubrzo uzvratila napad

Oružane snage Ukrajine tvrde da su uništile dva aviona Tu-142 i jedan raketni sistem Iskander na vojnom aerodromu u Taganrogu.

Ruske oružane snage su odgovorile uzvratnim udarom na ukrajinske vojne aerodrome i infrastrukturne objekte, tvrdeći da su postigli sve ciljeve. Ukrajinski dronovi napali su rusku luku Taganrog, a u požaru koji je izbio nakon udara zapaljeni su tanker, rezervoar za gorivo i administrativna zgrada, saopštio je danas guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar. Rusija je nakon nekoliko sati uzvratila napade. Prema preliminarnim informacijama, u napadu na luku nema