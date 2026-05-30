Blanar: Opstrukcije u evrointegracijama Srbije pre političke nego suštinske prirode

Danas pre 2 sata  |  Beta
Ministar spoljnih i evropskih poslova Slovačke Juraj Blanar je izjavio u Bratislavi da Slovačka podržava integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, ocenjujući da su opstrukcije u procesu evrointegracija Srbije „više političkog nego suštinskog karaktera“.

Blanar je nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem koji je u jednodnevnoj poseti Slovačkoj, rekao novinarima da je Srbija već godinama spremna za otvaranje Klastera 3 u pregovorima sa EU, ali da se to i dalje ne dešava, što, kako je naveo, stvara negativne emocije kod građana i nije dobro. On je istakao da Slovačka ne podržava bilo kakve prečice za druge zemlje koje teže članstvu u EU, kao ni „dvostruke aršine“ u procesu proširenja. Dodao
Slovačka: Opstrukcije u evrointegracijama Srbije pre političke nego suštinske prirode

Đurić: Srbija budućnost vidi u EU, pitanje članstva u Uniji od nacionalnog značaja, ali i Zapadni Balkan treba Evropi

Slovački ministar: Srbija spremna za otvaranje Klastera 3, ali nema političke volje u EU

Blanar: "Slovačka čvrsto ostaje pri stavu da ne prizna tzv. Kosovo"

Ministar spoljnih poslova Slovačke: Opstrukcije u evrointegracijama Srbije pre političke nego suštinske prirode

Đurić: Srbija zaslužuje da bude među prvim novim članicama EU ako se prijem zasniva na učinku

Đurić: Srbija zaslužuje da bude među prvim novim članicama EU ako se prijem zasniva na učinku

Oreg (PSG): Nadležni organi moraju hitno da utvrde sve okolnosti incidenta paljenja mađarske zastave tokom ispraćaja maturanata…

Vučić: "Pregovaramo sa kompanijom koja treba da zaposli 3.000 ljudi"

Đurić: Pitanje članstva u EU od nacionalnog značaja za Srbiju; Šef diplomatije Slovačke: Utisak da je politička volja EK…

Vučić:Košta dolazi u Beograd početkom juna, u Tivtu ću imati važne sastanke sa EU liderima

Gradonačelnik Pavlović povodom Fajnal fora ugostio decu sa Kosova i Metohije: "Da zavole Niš i ponesu najlepše uspomene" (foto)…

