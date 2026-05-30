Blanar: Opstrukcije u evrointegracijama Srbije pre političke nego suštinske prirode

Ministar spoljnih i evropskih poslova Slovačke Juraj Blanar je izjavio u Bratislavi da Slovačka podržava integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, ocenjujući da su opstrukcije u procesu evrointegracija Srbije „više političkog nego suštinskog karaktera“.

Blanar je nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem koji je u jednodnevnoj poseti Slovačkoj, rekao novinarima da je Srbija već godinama spremna za otvaranje Klastera 3 u pregovorima sa EU, ali da se to i dalje ne dešava, što, kako je naveo, stvara negativne emocije kod građana i nije dobro. On je istakao da Slovačka ne podržava bilo kakve prečice za druge zemlje koje teže članstvu u EU, kao ni „dvostruke aršine“ u procesu proširenja. Dodao